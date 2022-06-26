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Пропускная способность пункта на азербайджано-российской границе вырастет почти втрое

Пропускная способность пункта на азербайджано-российской границе вырастет почти втрое Реконструкция пункта пропуска между Дагестаном и Азербайджаном "Яраг-Казмаляр" позволит до конца 2022 года увеличить почти втрое его пропускную способность.
В регионе
26 июня 2022 г. 00:09
Пропускная способность пункта на азербайджано-российской границе вырастет почти втрое

Реконструкция пункта пропуска между Дагестаном и Азербайджаном "Яраг-Казмаляр" позволит до конца 2022 года увеличить почти втрое его пропускную способность.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает пресс-служба главы региона.

"Реконструкция МАПП "Яраг-Казмаляр" проводится в два совмещенных технологических этапа с сохранением действующего режима и пропускной способности, которая на сегодняшний день составляет 500 единиц автотранспортных средств в сутки. Завершение работ планируется до конца текущего года. После чего, согласно проекту, пропускная способность пункта увеличится до 1,4 тыс. единиц автотранспортных средств и 4 тыс. физических лиц в сутки", - говорится в заявлении.

Отмечается, что на фоне переориентации логистических маршрутов и цепочек поставок грузов из западных регионов России нагрузка на пункт значительно увеличилась. В этой связи организовали грузовое движение через пункт пропуска "Тагиркент-Казмаляр", а также движение порожних транспортных средств через пункт пропуска "Ново-Филя".

"Яраг-Казмаляр" находится на реконструкции с июля 2020 года без приостановки работы. Обновление пункта проводится в рамках госпрограммы России "Развитие транспортной системы". Цель реконструкции - увеличение пропускной способности пункта, сокращение сроков проведения контрольных процедур, обеспечение комфортных условий для граждан, пересекающих границу.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Rusiya sərhədində keçid məntəqəsinin buraxılış gücü 3 dəfə artırılacaq

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