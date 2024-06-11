Пропуск в "клуб друзей" США: Что Запад требует от Армении за свою протекцию

США предложат Армении "стратегическое партнерство", пообещал замглавы госдепа Джеймс О'Брайен, прибывший с визитом в Ереван. По его словам, две страны продолжат сотрудничество в сфере обороны. Сближение с Америкой сопровождается у Армении все более громки

США предложат Армении "стратегическое партнерство", пообещал замглавы госдепа Джеймс О'Брайен, прибывший с визитом в Ереван. По его словам, две страны продолжат сотрудничество в сфере обороны. Сближение с Америкой сопровождается у Армении все более громкими скандалами в отношениях с Россией. В Москве предупреждают: Ереван рискует повторить катастрофический "украинский сценарий".

Как передает Report , об этом говорится в аналитической статье издания NEWS.ru.

Авторы материала попытались найти ответы на вопрос, какая судьба ждет Армению, если американцы бросят ее, как уже бросали своих союзников в Кабуле и Киеве?

Во вторник в Ереване состоялось заседание "Стратегического диалога Армения — США" — формата общения армянских и американских властей. Для участия в мероприятии в армянскую столицу с трехдневным визитом прибыл заместитель госсекретаря США Джеймс О'Брайен. Несмотря на разницу в дипломатическом ранге, принимал гостя лично премьер-министр Никол Пашинян. В своем вступительном слове гость приветствовал "реформы", начатые армянским руководством.

"Премьер-министр Армении Никол Пашинян предпринял эффективные усилия в направлении реформ, которые позволят Еревану лучше интегрироваться в глобальную экономику, а армянскому народу будет предоставлена возможность более свободно выражать себя в демократической среде. США с гордостью поддерживают эти усилия. То, что мы делаем сегодня, является основой работы, которую мы будем выполнять в будущем", — сказал О'Брайен.

Заокеанский чиновник также пообещал, что США и Армения продолжат работу по вопросам обороны и безопасности. Напомнив о первых совместных учениях, состоявшихся прошлой осенью, дипломат сообщил, что теперь Вашингтон ждет от Еревана большего. "Мы рассчитываем работать в сфере кибербезопасности, энергетической безопасности и по другим вопросам", — сказал О'Брайен.

Издание напоминает, что в начале апреля Пашинян провел встречу в Брюсселе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Его заместитель, выступая теперь в Ереване, назвал выгоды Армении от сближения с Западом — в частности, выразил надежду на увеличение доли Армении в глобальной торговле. На заседании представители Еревана и Вашингтона во вторник подписали соглашение в области обмена информацией в таможенной сфере.

Кроме того, замгоссекретаря подчеркнул важность примирения Армении с соседним Азербайджаном. "Мы работаем над расширением экономических возможностей от Центральной Азии до Средиземного моря. Если между Арменией и Азербайджаном будет прочный мир, эти возможности будут шире, и мы рады поддержать усилия в этой области", — сказал О'Брайен. Главное же, о чем объявил эмиссар госдепа, — что Вашингтон намерен заменить нынешний "стратегический диалог" с Ереваном на стратегическое партнерство.

Укрепление отношений с другими странами, разумеется, — внутреннее дело Еревана, но вопрос в том, что коллективный Запад вовлекает армянское руководство в орбиту своего влияния исключительно для того, чтобы нанести стратегическое поражение России. Так считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Вашингтон и не скрывает, что цена входного билета в "клуб друзей" США — переход к антироссийскому курсу. Нынешнее армянское руководство, следуя в западном фарватере, совершает большую ошибку и, по сути, наступает на "украинские грабли" — предает интересы своего народа и многовековые дружеские связи", — посетовал в интервью NEWS.ru Слуцкий.

Если Армения не сойдет с избранного Пашиняном пути, то один из вариантов для нее — это судьба Украины, не исключает и украинский политолог Владимир Скачко. По его мнению, на Южном Кавказе Запад прибегает к тактике, которую не раз использовал в прошлом в других регионах.

"Судьба Украины — полная деградация. Когда Вашингтон хочет лучше контролировать какой-либо регион, они создают там хорошо управляемый американскими инструкторами хаос. В этом хаосе, как в мутной воде, ловят золотых рыбок — экономические и дипломатические выгоды. Некоторые страны превращаются в "управляемые тараны" против соседей. Так произошло с Украиной, которую натравили на Россию. То же может произойти и в Армении, откуда США смогут угрожать не только России, но и Ирану и Турции. Это комплексный подход", — пояснил NEWS.ru Скачко.

Москва и Ереван в последние дни обменялись новыми публичными выпадами. В понедельник Россия направила ноту протеста Армении, поводом для которой стала недавняя поездка армянской делегации в украинский город Буча, расположенный в Киевской области. Представитель МИД России Мария Захарова назвала откровенно недружественным шагом этот визит, в котором участвовал армянский посол в Киеве Владимир Карапетян и глава одного из ереванских районов Нор Норк Тигран Тер-Маргарян. В ответ на вопрос NEWS.ru по поводу визита в Бучу, Захарова предположила, что армянская сторона получила дополнительную информацию по поводу произошедшего в городе. Она выразила надежду, что Ереван передаст Москве полученный от Киева "список погибших в Буче".

В полемику с Захаровой в тот же день вступил спикер армянского парламента Ален Симонян. По какой-то причине спикер заявил, что никакой поездки армянской делегации в Бучу не было, хотя о визите сообщалось даже на сайте армянского посольства в Киеве.

Обобщая отношения Еревана и Москвы, спикер обвинил Россию в обмане — по его словам, именно это в итоге и вынудило Армению сближаться с Западом. "Армения с наивностью ребенка до последнего верила и надеялась, что Россия не оставит ее одну, не "кинет" ее и армянский народ", — посетовал Симонян. Спикер также признался, что завидовал Израилю, наблюдая, как США в апреле помогли еврейскому государству защититься от воздушных ударов Ирана. Симонян задался вопросом, была ли Россия "настолько слаба", что не смогла помочь армянам во время войны 2020 года. "Неужели на Каспии не было ни одного корабля, который бы приблизился к Азербайджану?" — риторически спросил спикер парламента.

Симонян подчеркнул, что Армения теперь вынуждена защищать себя самостоятельно. Напомним, в феврале этого года Никол Пашинян объявил о фактической заморозке членства Армении в ОДКБ.

В российском МИД не раз утверждали, что Запад рассматривает Армению лишь как инструмент, который бросит сразу же, как "наиграется". NEWS.ru напоминает, что летом 2021 года войска США спешно оставили Афганистан, бросив там своих союзников на произвол судьбы. В последние недели появилось все больше сообщений о том, что в отношениях Вашингтона и Киева также назрела ссора. В конце мая The Washington Post писала, что президент Украины Владимир Зеленский начал увольнять своих проамерикански настроенных соратников.

Политолог Александр Рар убежден, что США сделают все, чтобы подчинить себе Армению, поскольку эта республика — прекрасный плацдарм для давления на Россию и Иран.

"После потери влияния на Ближнем Востоке США сделают все, чтобы не потерять контроль над кавказским регионом. Азербайджан и Грузия сегодня все более дистанцируются от США. Поэтому американцы усилят попытки завладеть контролем над Арменией. Цель американцев — дальше изолировать Москву и Тегеран, не жалея сил", — сказал NEWS.ru Рар.

Тем временем на улицах Еревана, у стен армянского парламента вот уже несколько недель продолжаются многолюдные митинги протеста. Оппозиция обвиняет Пашиняна в "капитулянстве" после того, как тот согласился передать Баку четыре приграничных села, которые в советское время были в составе Азербайджанской ССР, но с 1990-х годов оказались под армянской оккупацией. Протесты возглавляет архиепископ Баграт Галстанян. Он требует отставки Пашиняна и сам претендует на кресло премьера.

В минувшие выходные в ходе очередного митинга Галстанян пообещал после прихода к власти восстановить отношения с "традиционными союзниками" — правда, Россию при этом прямо не упомянул.

Впрочем, другие оппозиционеры считают, что у архиепископа мало шансов прийти к власти. Армянская оппозиция очень разношерстная, заявил NEWS.ru лидер оппозиционного движения "Мать Армения" Андраник Теванян. По его словам, митинги Галстаняна не помешают Пашиняну и далее углублять пропасть в отношениях с Москвой, поскольку это движение очень аморфное.

"Но благодаря этому движению власть Пашиняна стала абсолютно нелегитимной, что открывает простор для активных действий новых сил. У новых сил нет "плохого прошлого", но есть четкая позиция по вопросам безопасности, по отношениям с Россией. Теперь Пашинян не сможет в быстром темпе воплощать в жизнь свою антироссийскую программу. Выиграно время для появления новых игроков на политическом поле Армении", — надеется Теванян.