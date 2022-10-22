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Прооперирован попавший в ДТП в Азербайджане Бинали Йылдырым

Прооперирован попавший в ДТП в Азербайджане Бинали Йылдырым Попавший в дорожно-транспортное происшествие в Азербайджане председатель Совета старейшин организации тюркских государств (ОТГ), заместитель председателя партии справедливости и развития Бинали Йылдырым перенес операцию.
В регионе
22 октября 2022 г. 15:46
Прооперирован попавший в ДТП в Азербайджане Бинали Йылдырым

Попавший в дорожно-транспортное происшествие в Азербайджане председатель Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ), заместитель председателя Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым прооперирован.

Как передает Report со ссылкой на турецкий телеканал NTV, об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

По его словам, Б. Йылдырым был доставлен в Стамбул для лечения, и на данный момент его состояние стабильное, как и состояние депутата Великого национального собрания Турции Шамиля Айрыма.

Автомобиль, в котором находились Бинали Йылдырым, его телохранитель и депутат Шамиль Айрым, прибывшие в страну в рамках визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан, попал в ДТП на пути к Зангиланскому аэропорту.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qəzaya düşən Binəli Yıldırım əməliyyat olunub

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