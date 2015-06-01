Промысел осетровых на Каспии останется под запретом

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Участники Комиссии по водным биоресурсам Каспийского моря обсудили ситуацию с состоянием запасов осетровых рыб. Стороны договорились о продлении запрета на коммерческий вылов на 2015 и 2016 гг. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерального агенства России по рыболовству, в Санкт-Петербурге состоялось 35-е заседание Комиссии по водным биоресурсам Каспийского моря. В мероприятии приняли участие делегации всех прибрежных стран – Азербайджана, России, Ирана, Казахстана и Туркменистана.

По итогам встречи стороны договорились о пролонгации действия запрета на промысел осетровых рыб на 2015 и 2016 гг. Вылов этих видов будет осуществляться только в научно-исследовательских целях и для искусственного воспроизводства.

Участники встречи отметили важность скорейшей реализации Соглашения о сохранении и рациональном использовании водных биоресурсов Каспийского моря, подписанного в рамках IV Каспийского саммита в 2014 г. Стороны договорились ускорить необходимые внутригосударственные процедуры для ратификации соглашения.

По научным данным, запасы осетровых в Каспии продолжают сокращаться. Это делает необходимым усиление мер по охране и искусственному воспроизводству этих рыб.