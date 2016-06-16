​Проливной дождь затопил курорт Боржоми в Грузии

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Сильный град и проливной дождь в ночь на четверг затопил улицы и здания в курортном городе Боржоми и нанес вред сельскому хозяйству, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщили в местной администрации, сточные канавы не смогли справиться с таким большим потоком воды, в результате были затоплены центральные улицы, первые этажи зданий и жилых домов, повалены деревья, повреждены автомобили.

По данным грузинских телекомпаний, выпавший град повредил и прилегающие к Боржоми села, в том числе нанес вред сельскому хозяйству.

Фруктовые сады и урожай были почти полностью уничтожены и в Горийском районе.