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    ​Проливной дождь затопил курорт Боржоми в Грузии

    Затоплены центральные улицы, первые этажи зданий и жилых домов

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Сильный град и проливной дождь в ночь на четверг затопил улицы и здания в курортном городе Боржоми и нанес вред сельскому хозяйству, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Как сообщили в местной администрации, сточные канавы не смогли справиться с таким большим потоком воды, в результате были затоплены центральные улицы, первые этажи зданий и жилых домов, повалены деревья, повреждены автомобили.

    По данным грузинских телекомпаний, выпавший град повредил и прилегающие к Боржоми села, в том числе нанес вред сельскому хозяйству.

    Фруктовые сады и урожай были почти полностью уничтожены и в Горийском районе. 

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