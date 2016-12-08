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    Пролив Босфор закрыт для судоходства из-за аварии танкера

    У танкера, который шел под флагом Панамы, отказало рулевое управление

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Пролив Босфор был закрыт для движения судов из-за аварии танкера, сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

    У танкера, который шел под флагом Панамы, отказало рулевое управление, в результате он вынужден был остановиться прямо в центре пролива около Стамбула.

    Было принято решение закрыть движение судов в обоих направлениях по проливу, пока сломавшийся танкер не будет отбуксирован.

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