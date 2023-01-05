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Пролив Босфор закрыли для судоходства

Пролив Босфор закрыли для судоходства Судоходство в проливе Босфор, который разделяет Стамбул на европейскую и азиатскую части, приостановлено из-за сильного тумана.
В регионе
5 января 2023 г. 08:54
Пролив Босфор закрыли для судоходства

Судоходство в проливе Босфор, который разделяет Стамбул на европейскую и азиатскую части, приостановлено из-за сильного тумана.

Как передает Report, об этом сообщило Управление береговой охраны Турции.

"Движение судов в проливе в обоих направлениях временно прекращено из-за сильного тумана в 06:20 местного времени (в 07:20 по Баку - ред.). Оно будет восстановлено после улучшения погодных условий", - говорится в сообщении.

Метеорологи ранее предупреждали о сильном тумане в районе Мраморного моря и проливов Босфор и Дарданеллы с 1 по 6 января. По этой причине судоходство в них в эти дни неоднократно приостанавливалось.

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