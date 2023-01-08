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Пролив Босфор из-за тумана закрыли для судоходства

Пролив Босфор из-за тумана закрыли для судоходства Судоходство в обе стороны в проливе Босфор, который разделяет Стамбул на европейскую и азиатскую части, приостановлено из-за сильного тумана.
В регионе
8 января 2023 г. 08:32
Пролив Босфор из-за тумана закрыли для судоходства

Судоходство в обе стороны в проливе Босфор, который разделяет Стамбул на европейскую и азиатскую части, приостановлено из-за сильного тумана.

Как передает Report, об этом заявило Управление береговой охраны Турции.

"Движение судов в проливе в обоих направлениях временно прекращено из-за сильного тумана в 04:35 по местному времени (05:35 - бакинское время)", - говорится в сообщении.

Судоходство в Босфоре и Дарданеллах неоднократно приостанавливалось на протяжении минувшей недели из-за тумана в районе Мраморного моря. Это приводило к сбоям в работе аэропорта имени Сабихи Гекчен в азиатской части Стамбула.

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