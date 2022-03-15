Прокурор запросил для Навального 13 лет лишения свободы

Гособвинение по новому делу запросило 13 лет лишения свободы и 1,2 миллиона рублей штрафа для Алексея Навального по совокупности приговоров, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Гособвинение по новому делу запросило 13 лет лишения свободы и 1,2 миллиона рублей штрафа для Алексея Навального по совокупности приговоров, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Дело о мошенничестве и оскорблении суда рассматривает Лефортовский районный суд Москвы на выездных заседаниях прямо в колонии во Владимирской области, где Навальный уже отбывает срок.

"С учетом [предыдущего] наказания... окончательно назначить Навальному наказание... 13 лет лишения свободы с ограничением свободы на два года, со штрафом 1 миллион 200 тысяч рублей", - сказала прокурор Надежда Тихонова.

Дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды часть денег, пожертвованных "Фонду борьбы с коррупцией".