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Прокурор запросил для Навального 13 лет лишения свободы

Прокурор запросил для Навального 13 лет лишения свободы Гособвинение по новому делу запросило 13 лет лишения свободы и 1,2 миллиона рублей штрафа для Алексея Навального по совокупности приговоров, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
В регионе
15 марта 2022 г. 14:33
Прокурор запросил для Навального 13 лет лишения свободы

Гособвинение по новому делу запросило 13 лет лишения свободы и 1,2 миллиона рублей штрафа для Алексея Навального по совокупности приговоров, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Дело о мошенничестве и оскорблении суда рассматривает Лефортовский районный суд Москвы на выездных заседаниях прямо в колонии во Владимирской области, где Навальный уже отбывает срок.

"С учетом [предыдущего] наказания... окончательно назначить Навальному наказание... 13 лет лишения свободы с ограничением свободы на два года, со штрафом 1 миллион 200 тысяч рублей", - сказала прокурор Надежда Тихонова.

Дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды часть денег, пожертвованных "Фонду борьбы с коррупцией".

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Версия на азербайджанском языке Prokuror Aleksey Navalnıya 13 il həbs cəzası istəyib

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