Прокурор требует взыскать с экс-президента Армении около $1 млн по "дизельному делу"

Прокуратура требует взыскать с третьего президента Армении Сержа Саргсяна полмиллиарда драмов (порядка 1,2 млн долларов) в рамках т.н. "дизельного дела".

Прокуратура требует взыскать с третьего президента Армении Сержа Саргсяна полмиллиарда драмов (порядка 1,2 млн долларов) в рамках т.н. "дизельного дела".

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сказал журналистам после очередного заседания суда адвокат политика Рубен Акопян.

По версии следствия, именно в такую сумму оценивается ущерб, нанесенный государству в результате инкриминируемого Саргсяну поступка.

По словам адвоката, сторона обвинения на сегодняшнем заседании представила иск о взыскании упомянутой суммы. Так как речь идет о гражданском иске, то защита в свою очередь запросила минимум две недели, чтобы изучить иск и представить свои возражения. Он добавил, что если суд удовлетворит иск прокуратуры, то встанет вопрос о конфискации имущества.

Уголовное дело против Саргсяна, а также его давнего друга и бизнесмена Барсега Бегларяна было возбуждено в конце 2019 года. По версии следствия, в 2013 году тогдашний глава государства оказал протекцию компании Flash. Она победила в государственном тендере на поставку дизельного топлива, хотя предложила более высокую цену, чем ее конкурент (с разницей примерно в 1 млн долларов).