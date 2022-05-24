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Прокуратура Турции выдала ордера на задержание 60 подозреваемых в связях с путчистами

Прокуратура Турции выдала ордера на задержание 60 подозреваемых в связях с путчистами Прокуратура города Измир выдала ордера на задержание 60 человек по подозрению в причастности к деятельности запрещенной организации ФЕТО, которую местные власти обвиняют в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.
В регионе
24 мая 2022 г. 09:34
Прокуратура Турции выдала ордера на задержание 60 подозреваемых в связях с путчистами

Прокуратура города Измир выдала ордера на задержание 60 человек по подозрению в причастности к деятельности запрещенной организации ФЕТО, которую местные власти обвиняют в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал TRT.

Операция по задержанию подозреваемых проводится в 21 провинции/

По данным телекомпании, ордера выданы в отношении бывших и действующих военнослужащих, связи которых с путчистами были выявлены в ходе расследования деятельности организации ФЕТО. Значительная часть объявленных в розыск задержана.

Операция по задержанию сторонников ФЕТО также проводится по распоряжению прокуратуры Анкары. Она выдала ордера на взятие под стражу 53 подозреваемых, сообщает телеканал NTV.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров турецкой армии предприняла попытку переворота в стране. Тогда погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения. В подготовке переворота власти Турции обвиняют проживающего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и связанную с ним организацию ФЕТО.

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