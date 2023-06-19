Прокуратура требует изъять у зятя экс-главы полиции $5 млн и дома в Армении и США

Прокуратура Армении требует конфисковать у Артура Геворкяна (экс-депутата парламента, зятя экс-главы полиции Владимира Гаспаряна), около 2 млрд драмов (примерно 5 млн долларов), а также дома в Армении и США.

Прокуратура Армении требует конфисковать у Артура Геворкяна (экс-депутата парламента, зятя экс-главы полиции Владимира Гаспаряна), около 2 млрд драмов (примерно 5 млн долларов), а также дома в Армении и США.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, антикоррупционный суд принял к рассмотрению иск прокуратуры 5 июня.

Прокуратура, в частности, требует изъять у Геворкяна и взаимосвязанных с ним лиц две единицы недвижимости в Армении и США, 1 автомобиль. Стоимость указанного имущества оценивается в сумме в 409 млн драмов (чуть больше 1 млн долларов).

Что касается указанных 2 млрд драмов, то 1 млрд 57 млн из них, по материалам дела, составляют незаконные средства, а еще 925 млн – незаконные средства, на которые Геворкян совершал покупки имущества у добросовестных продавцов (не знавших о незаконном происхождении денег). Еще 56 млн (около 140 тыс. долларов) составляет непогашенная задолженность, которую Геворкян передал физическому лицу, но не успел получить.

Геворкян - племянник Рубена Геворкяна, главы Давидашенского муниципалитета Еревана в 1996-1999 гг., позже – депутата парламента (от партии "Процветающая Армения). В 2008-12 годах Геворкян-младший сам руководил Давидашенским муниципалитетом (позже – административным районом), а затем, в 2012-18 годах, избирался депутатом от Республиканской партии Армении.