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Прокуратура Стамбула потребовала ареста сына президента Сомали после ДТП

Прокуратура Стамбула потребовала ареста сына президента Сомали после ДТП Прокуратура Стамбула потребовала арестовать сына президента Сомали Мохамеда Хасана Махмуда после ДТП, в результате которого скончался курьер.
В регионе
8 декабря 2023 г. 14:13
Прокуратура Стамбула потребовала ареста сына президента Сомали после ДТП

Прокуратура Стамбула потребовала арестовать сына президента Сомали Мохамеда Хасана Махмуда после ДТП, в результате которого скончался курьер.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на заявление прокуратуры.

"В отношении задержанного выдан ордер на арест... Также введен запрет на выезд из Турции", - сообщил телеканал.

По данным СМИ, инцидент произошел 30 ноября в центре Стамбула - 38-летний курьер Юнус Гечер на мотоцикле начал снижать скорость на выезде из туннеля, чтобы остановиться на обочине. Ехавший в том же направлении автомобиль сына президента Сомали врезался в мотоцикл. За рулем находился сам Мохамед Хасан Махмуд.

Курьера госпитализировали, а сына президента Сомали после дачи показаний в полиции отпустили. 6 декабря курьер скончался в больнице, несмотря на усилия врачей.

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