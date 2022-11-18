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Прокуратура потребовала арестовать 17 подозреваемых по делу о теракте в Стамбуле

Прокуратура потребовала арестовать 17 подозреваемых по делу о теракте в Стамбуле Прокуратура Турции завершила допрос 17 подозреваемых в причастности к теракту в центре Стамбула и потребовала их ареста.
В регионе
18 ноября 2022 г. 04:01
Прокуратура потребовала арестовать 17 подозреваемых по делу о теракте в Стамбуле

Прокуратура Турции завершила допрос 17 подозреваемых в причастности к теракту в центре Стамбула и потребовала их ареста.

Как сообщает Report, об этом передает телеканал TRT.

Среди подозреваемых, которым грозит арест, в том числе и предполагаемая исполнительница теракта Ахлам Альбашир.

Напомним, что в результате теракта на пешеходной улице Истиглал в турецком городе Стамбуле погибли шесть, пострадал 81 человек. Управление безопасности Стамбула при МВД Турции сообщило о том, что задержанная террористка сирийского происхождения Ахлам Альбашир призналась в связях с PКК. Задержать ее удалось в результате изучения материалов с 1,2 тыс. камер наблюдения.

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Версия на азербайджанском языке Prokurorluq İstanbuldakı terrorla bağlı 17 şübhəlinin həbsini tələb edib

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