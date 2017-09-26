Прокуратура Ирана возбудила уголовное дело против Павла Дурова

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Иранская прокуратура возбудила уголовное дело против создателя популярного мессенджера Telegram Павла Дурова.
Как передает Report, об этом сообщает во вторник иранское агентство ISNA.
Сообщается, что обвинения Ирана связаны с популярностью мессенджера среди террористов ИГИЛ, а также с его использованием для торговли наркотиками и людьми.
Дуров в своем аккаунте в Twitter прокомментировал заведенное против него уголовное дело так:
«Я удивлен этим известием. Мы активно блокируем террористов и порнографический контент в Иране. Я думаю, что реальные причины кроются в другом».
По его словам, сотрудники Telegram ежедневного блокируют в Иране более одной тысячи каналов, ботов и чатов с порнографическим и террористическим контентом.
News DepartmentАвтор новости
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