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    Прокуратура Ирана возбудила уголовное дело против Павла Дурова

    Обвинения Ирана связаны с популярностью мессенджера среди террористов ИГИЛ

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Иранская прокуратура возбудила уголовное дело против создателя популярного мессенджера Telegram Павла Дурова.

    Как передает Report, об этом сообщает во вторник иранское агентство ISNA.

    Сообщается, что обвинения Ирана связаны с популярностью мессенджера среди террористов ИГИЛ, а также с его использованием для торговли наркотиками и людьми.

    Дуров в своем аккаунте в Twitter прокомментировал заведенное против него уголовное дело так:

    «Я удивлен этим известием. Мы активно блокируем террористов и порнографический контент в Иране. Я думаю, что реальные причины кроются в другом».

    По его словам, сотрудники Telegram ежедневного блокируют в Иране более одной тысячи каналов, ботов и чатов с порнографическим и террористическим контентом.

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