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Прокуратура хочет изъять у сына второго президента Армении недвижимость и $6,9 млн

Прокуратура хочет изъять у сына второго президента Армении недвижимость и $6,9 млн Прокуратура Армении хочет конфисковать объекты недвижимости у старшего сына второго президента Роберта Кочаряна - Седрака Кочаряна и его супруги.
В регионе
11 октября 2024 г. 10:56
Прокуратура хочет изъять у сына второго президента Армении недвижимость и $6,9 млн

Прокуратура Армении хочет конфисковать объекты недвижимости у старшего сына второго президента Роберта Кочаряна - Седрака Кочаряна и его супруги.

Как передает Report, об этом сообщили Sputnik-Армения в надзорном ведомстве.

Речь идет о 14 объектах недвижимости и 2,7 млрд драмов (6,9 млн долларов). Генпрокуратура представила соответствующий иск в суд.

Отметим, что экс-президент в последнее время вновь оказался в фокусе внимания правоохранительных структур. В сентябре в отношении бывшего лидера страны вновь возобновилось судебное расследование по т.н. "мартовскому делу". Его обвиняют в причастности к трагическим событиям 1 марта 2008 года. Тогда после президентских выборов оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном проводила акции протеста, протестуя против итогов голосования. Протесты 1 марта вылились в массовые беспорядки в Ереване, в ходе которых погибли 10 человек.

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