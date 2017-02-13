Прокуратура Грузии: Задержанный Георгий Мамаладзе обвиняется в подготовке убийства священнослужителя высокого сана

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Глава службы по управлению имуществом Патриархии, отец Георгий Мамаладзе обвиняется в подготовке убийства священнослужителя высокого сана.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik - Грузия, об этом заявил главный прокурор страны Ираклий Шотадзе на чрезвычайном брифинге.

Следствие началось на основании заявления одного из граждан Грузии 2 февраля 2017 года, который обратился в главную прокуратуру Грузии и указал, что его знакомый священнослужитель - отец Георгий - попросил помочь найти опасное для жизни ядовитое вещество – цианид.

"Следствие установило, что отец Георгий Мамаладзе просил заявителя в короткие сроки достать ядовитое вещество – цианид, за что он был готов заплатить деньги", - заявил И.Шотадзе.

По словам главного прокурора, Мамаладзе намеревался поехать в Германию, где на данный момент находится патриарх на лечении, пытаясь заполучить цианид еще до отъезда.

Ранее грузинские СМИ сообщили, что вечером 10 февраля в тбилисском аэропорту был задержан, а позднее арестован руководитель службы по управлению имуществом патриархии и директор медицинского центра святых Иоакима и Анны отец Георгий.