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Прокуратура Грузии признала экс-премьера страны пострадавшим в инциденте с депутатом

Прокуратура Грузии признала экс-премьера страны пострадавшим в инциденте с депутатом Прокуратура присвоила экс-премьеру Грузии, лидеру оппозиционной партии "За Грузию" Георгию Гахария статус пострадавшего в инциденте с участием депутата от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Дмитрия Самхарадзе.
В регионе
27 января 2025 г. 16:05
Прокуратура Грузии признала экс-премьера страны пострадавшим в инциденте с депутатом

Прокуратура присвоила экс-премьеру Грузии, лидеру оппозиционной партии "За Грузию" Георгию Гахария статус пострадавшего в инциденте с участием депутата от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Дмитрия Самхарадзе.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал "Мтавари архи" со ссылкой на пресс-службу партии.

"Сейчас это произошло только потому, что нам нужен доступ к материалам дела. Важные улики и так уничтожены, и нам интересно, что находится в деле. Адвокат ознакомится с материалами дела", – заявили в партии.

Речь идет об инциденте, который произошел 14 января ночью в фойе гостиницы "Шератон" в Батуми между Гахария и Самхарадзе. На распространенных в СМИ кадрах видно, как во время словесной перепалки Гахария кинул пластиковый стакан Самхарадзе в лицо, за чем последовала ответная реакция и удар со стороны второго.

После инцидента бригада скорой помощи доставила Гахария в Батумскую республиканскую больницу. По словам медиков, у оппозиционера перелом костей носа, но хирургическое вмешательство не понадобилось. Оппозиционер покинул клинику по собственному желанию.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Prokurorluğu sabiq baş naziri deputatla insidentdə zərərçəkmiş kimi tanıyıb

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