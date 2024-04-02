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Прокуратура Грузии обратилась к Нидерландам для экстрадиции экс-министра юстиции

Прокуратура Грузии обратилась к Нидерландам для экстрадиции экс-министра юстиции Прокуратура Грузии обратилась в компетентные ведомства Нидерландов с целью ареста и экстрадиции заочно осужденного на родине бывшего генерального прокурора и министра юстиции Грузии Зураба Адеишвилии.
В регионе
2 апреля 2024 г. 18:52
Прокуратура Грузии обратилась к Нидерландам для экстрадиции экс-министра юстиции

Прокуратура Грузии обратилась в компетентные ведомства Нидерландов с целью ареста и экстрадиции заочно осужденного на родине бывшего генерального прокурора и министра юстиции Грузии Зураба Адеишвилии.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщила телекомпания "Имеди".

Телекомпания во вторник опубликовала кадры, где видно, что Адеишвили в Гааге участвует в международной конференции в составе украинской делегации. Ранее прокуратура Грузии обратилась с аналогичным запросом к компетентным органам Германии и Бельгии, так как Адеишвили участвовал во встречах в Брюсселе и Берлине.

"На основании публично распространенной информации прокуратура обратилась к компетентным органам Нидерландов с целью задержания Зураба Адеишвили и его экстрадиции в Грузию", - сообщили в прокуратуре.

Отметим, что он признан виновным в совершении преступлений по шести уголовным делам и заочно приговорен к шести годам тюремного заключения.

Ранее сообщалось о том, что Адеишвили получил политическое убежище в одной из европейских стран, а потом и гражданство. Теперь он работает в прокуратуре Украины.

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