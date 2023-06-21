Прокуратура Армении заявила о махинациях с участием Минобороны при Саргсяне

Антикоррупционный комитет Армении возбудил уголовное дело на основании материалов, переданных Прокуратурой республики.

Антикоррупционный комитет Армении возбудил уголовное дело на основании материалов, переданных Прокуратурой республики.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры.

Дело касается продажи здания со стороны Минобороны по сильно заниженной цене, а также незаконной продажи земельных участков, составлявших муниципальную собственность. Так, в мае 2004 года "Кредит-Ереван банк" получил свидетельство о собственности здания на улице Молдовакан площадью 441,01 кв. м. В июне того же года банк в рамках дела о банкротстве продал здание Минобороны в счет задолженности. Банк был должен министерству 500 тыс. долларов. Через месяц министерство продало здание банку "Анелик" всего за 90 тыс. долларов.

Антикоррупционный комитет исследует причины оформления продажи намного ниже рыночной цены.

Кроме того, решением правительства указанная территория в 525 кв м была отделена от одного из муниципальных парков ("Тигран Мец"). Ранее, решением мэра Еревана от 28 апреля 2004 года, этот участок был включен в список территорий, не подлежащих продаже.

Несмотря на это, по генплану Еревана, утвержденному в 2005 году, этот участок был исключен из запретных территорий, а в 2006 году, на основе заключения главного архитектора Еревана, участок был продан банку "Анелик" за 2 млн 375 тысяч драмов (по текущему курсу чуть больше 6 тыс. долларов). В 2007 году решением мэра города банку было продано еще 274,85 кв. м. общественной территории.

В 2018 году банк "Анелик" продал указанную недвижимость двум гражданам (А. В. и Ар. В.) за 135 млн 556 тысяч драмов (по текущему курсу около 347 тыс. долларов).

Напомним, Серж Саргсян был министром обороны в 1993-1995 и 2000-2007 годах.