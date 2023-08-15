Прокуратура Армении возбудила дело по инциденту с избиением адвокатов

По инциденту с избиением адвокатов Марзпета Айвазяна и Эмануэля Ананяна в отдалении полиции Эребуни возбуждено уголовное дело.

По инциденту с избиением адвокатов Марзпета Айвазяна и Эмануэля Ананяна в отдалении полиции Эребуни возбуждено уголовное дело.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Ведомство сообщает, что 9 февраля в отделении в адрес адвоката несовершеннолетнего Р.Т. Марзпета Авакяна были озвучены ироничные выражения. После этого адвокат вывел свидетеля М.Е. из кабинета следователя, между ними началась перепалка. Вмешались оперативники С.Е и В.П. Разборка переросла в потасовку, во время которой свидетель М.Е, оперативник С.Е и другие сотрудники полиции избили адвоката. Адвокат Эммануэль Авагян хотел защитить коллегу, но его тоже стали избивать.

По делу проходят М.Е, оперативники С.Е и В.П. Мерой пресечения в их отношении избран запрет на выезд, а в отношении С.Е - приостановление полномочий.

Отметим, что 7 июня произошел еще один инцидент, когда полицейские применили насилие и арестовали адвоката Карена Алавердяна, когда он пытался защитить подсудимого от побоев. После этого армянские адвокаты провели акции протеста и забастовки.