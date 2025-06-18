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Прокуратура Армении требует конфисковать недвижимость и $3,8 млн у экс-главы ГУГА

Прокуратура Армении требует конфисковать недвижимость и $3,8 млн у экс-главы ГУГА Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
В регионе
18 июня 2025 г. 18:09
Прокуратура Армении требует конфисковать недвижимость и $3,8 млн у экс-главы ГУГА

Генпрокуратура Армении обратилось в суд с требованием конфисковать у бывшего начальника Главного управления гражданской авиации (ныне Комитет гражданской авиации) Артема Мовсесяна и аффилированных с ним лиц свыше 1,55 млрд драмов (почти $4 млн) и 8 объектов недвижимости.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В списке подлежащего конфискации незаконно нажитого имущества: восемь объектов недвижимости, две единицы движимого имущества, доля в пяти компаниях, свыше 1,55 млрд в качестве остатка незаконно полученных доходов и средств.

Общая сумма денежных средств, переведенных или неустановленных из незаконных источников и от добросовестных приобретателей, составила почти 8,42 млн драмов.

Суд применил меры по обеспечению иска.

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