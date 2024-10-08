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Прокуратура Армении требует изъять у своего экс-главы 29 объектов недвижимости

Прокуратура Армении требует изъять у своего экс-главы 29 объектов недвижимости Генпрокуратура Армении требует изъять у экс-генпрокурора и экс-главы Следственного комитета Агвана Овсепяна 29 объектов недвижимости, пакеты акций в 8 компаниях и 2 млрд 551 млн драмов (6,6 млн долларов) денежных средств.
В регионе
8 октября 2024 г. 12:47
Прокуратура Армении требует изъять у своего экс-главы 29 объектов недвижимости

Генпрокуратура Армении требует изъять у экс-генпрокурора и экс-главы Следственного комитета Агвана Овсепяна 29 объектов недвижимости, пакеты акций в 8 компаниях и 2 млрд 551 млн драмов (6,6 млн долларов) денежных средств.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Антикоррупционный суд принял иск Генпрокуратуры против Овсепяна, по признакам незаконного обогащения, 27 сентября 2024 года. Прокуратура требует провести конфискацию в отношении как Овсепяна, так и взаимосвязанных с ним лиц.

Овсепян возглавлял генеральную прокуратуру в 1998-99 и в 2004-13 годах, Следственный комитет – в 2014-18 годах.

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