Прокуратура Армении требует изъять у своего экс-главы 29 объектов недвижимости

Генпрокуратура Армении требует изъять у экс-генпрокурора и экс-главы Следственного комитета Агвана Овсепяна 29 объектов недвижимости, пакеты акций в 8 компаниях и 2 млрд 551 млн драмов (6,6 млн долларов) денежных средств.

Генпрокуратура Армении требует изъять у экс-генпрокурора и экс-главы Следственного комитета Агвана Овсепяна 29 объектов недвижимости, пакеты акций в 8 компаниях и 2 млрд 551 млн драмов (6,6 млн долларов) денежных средств.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Антикоррупционный суд принял иск Генпрокуратуры против Овсепяна, по признакам незаконного обогащения, 27 сентября 2024 года. Прокуратура требует провести конфискацию в отношении как Овсепяна, так и взаимосвязанных с ним лиц.

Овсепян возглавлял генеральную прокуратуру в 1998-99 и в 2004-13 годах, Следственный комитет – в 2014-18 годах.