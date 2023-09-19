Прокуратура Армении требует изъять имущество у экс-главы Гематологического центра

Прокуратура Армении обратилась в суд с просьбой конфисковать у бывшего директора Гематологического центра имени Йоляна Смбата Дагбашяна денежные суммы и недвижимость.

Прокуратура Армении обратилась в суд с просьбой конфисковать у бывшего директора Гематологического центра имени Йоляна Смбата Дагбашяна денежные суммы и недвижимость.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Сообщается, что в иске, поданном в Антикоррупционный суд, фигурируют три единицы недвижимости в Ереване, стоимость которых оценена примерно в 562,2 млн драмов (около 1,46 млн долларов), а также денежные средства на общую сумму примерно в 161 млн драмов (около 420 тыс. долларов).

Согласно материалам дела, Дагбашян, занимавший данную должность до 2018 года, присвоил около 50% премий, предназначавшихся сотрудникам ряда отделений. Таким образом он присвоил около 26,5 млн драмов (около 69 тыс. долларов). Позднее к делу был добавлен и ряд других эпизодов.