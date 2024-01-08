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Прокуратура Армении подала кассационную жалобу для ареста генерала Хачатурова

Прокуратура Армении подала кассационную жалобу для ареста генерала Хачатурова Прокуратура Армении требует вновь арестовать бывшего командира третьего армейского корпуса ВС страны, генерал-майора Григория Хачатурова.
В регионе
8 января 2024 г. 12:13
Прокуратура Армении подала кассационную жалобу для ареста генерала Хачатурова

Прокуратура Армении требует вновь арестовать бывшего командира третьего армейского корпуса ВС страны, генерал-майора Григория Хачатурова.

Как передает Report, об этом Sputnik-Армения сообщила начальник управления по связям с общественностью Генпрокуратуры Аревик Хачатрян.

Прокуратура подала кассационную жалобу с требованием отмены решения Апелляционного антикоррупционного суда.

В начале декабря 2023 года Апелляционный антикоррупционный суд под председательством судьи Армена Ованнисяна частично удовлетворил жалобу по поводу решения о продлении Хачатурову срока ареста. Генералу заменили арест на залог в размере 20 млн драмов и административный надзор.

Напомним, Хачатуров проходит по делу бывшего министра обороны Армении, главы парламентской фракции "Айастан" Сейрана Оганяна и еще 11 лиц. В рамках уголовного производства экс-министру обороны предъявлено обвинение в растрате в особо крупных размерах и злоупотреблении служебными полномочиями, что по неосторожности привело к тяжким последствиям.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan prokurorluğu general Xaçaturovun həbsinə dair kassasiya şikayəti verib

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