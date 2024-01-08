Прокуратура Армении подала кассационную жалобу для ареста генерала Хачатурова

Прокуратура Армении требует вновь арестовать бывшего командира третьего армейского корпуса ВС страны, генерал-майора Григория Хачатурова.

Прокуратура Армении требует вновь арестовать бывшего командира третьего армейского корпуса ВС страны, генерал-майора Григория Хачатурова.

Как передает Report, об этом Sputnik-Армения сообщила начальник управления по связям с общественностью Генпрокуратуры Аревик Хачатрян.

Прокуратура подала кассационную жалобу с требованием отмены решения Апелляционного антикоррупционного суда.

В начале декабря 2023 года Апелляционный антикоррупционный суд под председательством судьи Армена Ованнисяна частично удовлетворил жалобу по поводу решения о продлении Хачатурову срока ареста. Генералу заменили арест на залог в размере 20 млн драмов и административный надзор.

Напомним, Хачатуров проходит по делу бывшего министра обороны Армении, главы парламентской фракции "Айастан" Сейрана Оганяна и еще 11 лиц. В рамках уголовного производства экс-министру обороны предъявлено обвинение в растрате в особо крупных размерах и злоупотреблении служебными полномочиями, что по неосторожности привело к тяжким последствиям.