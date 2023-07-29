Прокуратура Армении настаивает на уголовном преследовании главы Апостольской церкви

Глава Армянской Апостольской церкви (ААЦ) архиепископ Навасард (Самвел) Кчоян вновь проходит по делу об отмывании денег в качестве обвиняемого.

Глава Армянской Апостольской церкви (ААЦ) архиепископ Навасард (Самвел) Кчоян вновь проходит по делу об отмывании денег в качестве обвиняемого.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения со ссылкой на прокуратуру.

Прокуратура отклонила решение следственного органа от 2021 года о прекращении уголовного производства в его отношении и оставила в силе решение о применении меры пресечения в виде подписки о невыезде.

Как сообщает прокуратура, 15 июля 2010 года С.К приобрел акции кипрской компании "WLISPERA HOLDINGS LIMITED" и передал ее управление своему крестнику и директору компании "Дзорагюх" А.С. По материалам уголовного дела, последний посредством компании "Дзорагюх" получил от банка кредит в 3,7 млрд драмов (9,3 млн долларов) и "отмыл" через кипрскую компанию и банк "HELLENIC BANK PUBLIK COMPANY LTD". Решением Кассационного суда А.С в 2021 году был заочно осужден на 10 лет с конфискацией имущества. Он объявлен в розыск.

Напомним, еще в апреле 2020 года СНБ предъявила священнослужителю обвинение на основе заявления бизнесмена Пайлака Айрапетяна, который обвинял Кчояна в том, что последний лишил его имущества. В качестве обвиняемого фигурировал также бизнесмен Ашот Сукиасян – крестник Кчояна.

По утверждению Айрапетяна, в 2009 году заложил принадлежащую ему недвижимость стоимостью около 100 млн долларов на имя занимавшегося алмазным бизнесом Сукиасяна. По его словам, вопреки договоренности, по которой полученная сумма должна была быть вложена в золотые и алмазные рудники в Африке, ее перечислили нескольким кипрским оффшорным компаниям.