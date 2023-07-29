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Прокуратура Армении настаивает на уголовном преследовании главы Апостольской церкви

Прокуратура Армении настаивает на уголовном преследовании главы Апостольской церкви Глава Армянской Апостольской церкви (ААЦ) архиепископ Навасард (Самвел) Кчоян вновь проходит по делу об отмывании денег в качестве обвиняемого.
В регионе
29 июля 2023 г. 13:07
Прокуратура Армении настаивает на уголовном преследовании главы Апостольской церкви

Глава Армянской Апостольской церкви (ААЦ) архиепископ Навасард (Самвел) Кчоян вновь проходит по делу об отмывании денег в качестве обвиняемого.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения со ссылкой на прокуратуру.

Прокуратура отклонила решение следственного органа от 2021 года о прекращении уголовного производства в его отношении и оставила в силе решение о применении меры пресечения в виде подписки о невыезде.

Как сообщает прокуратура, 15 июля 2010 года С.К приобрел акции кипрской компании "WLISPERA HOLDINGS LIMITED" и передал ее управление своему крестнику и директору компании "Дзорагюх" А.С. По материалам уголовного дела, последний посредством компании "Дзорагюх" получил от банка кредит в 3,7 млрд драмов (9,3 млн долларов) и "отмыл" через кипрскую компанию и банк "HELLENIC BANK PUBLIK COMPANY LTD". Решением Кассационного суда А.С в 2021 году был заочно осужден на 10 лет с конфискацией имущества. Он объявлен в розыск.

Напомним, еще в апреле 2020 года СНБ предъявила священнослужителю обвинение на основе заявления бизнесмена Пайлака Айрапетяна, который обвинял Кчояна в том, что последний лишил его имущества. В качестве обвиняемого фигурировал также бизнесмен Ашот Сукиасян – крестник Кчояна.

По утверждению Айрапетяна, в 2009 году заложил принадлежащую ему недвижимость стоимостью около 100 млн долларов на имя занимавшегося алмазным бизнесом Сукиасяна. По его словам, вопреки договоренности, по которой полученная сумма должна была быть вложена в золотые и алмазные рудники в Африке, ее перечислили нескольким кипрским оффшорным компаниям.

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