Прокуратура Анкары признала Кылычдароглу потерпевшим по делу о нарушениях на съезде НРП

Прокуратура Анкары завершила расследование по делу о предполагаемых нарушениях на 38-м съезде Народно-республиканской партии (CHP), в рамках которого бывший глава политорганизации Кемаль Кылычдароглу признан потерпевшим.

Прокуратура Анкары завершила расследование по делу о предполагаемых нарушениях на 38-м съезде Народно-республиканской партии (CHP), в рамках которого бывший глава политорганизации Кемаль Кылычдароглу признан потерпевшим.

Как передает Report , об этом сообщила турецкая интернет-газета T24.

"Генеральная прокуратура Анкары завершила расследование по жалобе бывшего главы муниципалитета Хатай Лютфю Саваша относительно "подозрительных моментов" на 38-м съезде CHP, на котором Озгюр Озель был избран председателем партии", – сообщила судебный репортер газеты Асуман Аранджа.

По итогам расследования был составлен обвинительный акт в отношении 12 человек, включая мэра Стамбула Экрема Имамоглу, мэра Измира Джемиля Тугая, главу стамбульского отделения CHP Озгюра Челика, мэра Бешикташа Ризу Акполата и главу эрзурумского отделения CHP Серхата Джана Эша.

В обвинительном акте указывается, что на съезде, проходившем 4-5 ноября 2023 года в Анкаре, организованная группа под руководством Экрема Имамоглу предлагала делегатам денежные вознаграждения, должности в муниципалитетах и муниципальных компаниях в обмен на голосование за кандидатуру Озгюра Озеля. От части делегатов требовали отправлять фотографии заполненных бюллетеней. Кроме того, утверждается, что на съезде распространялась ложная информация о снятии кандидатуры Кемаля Кылычдароглу, что задержало переход к следующему этапу голосования.

Прокуратура требует для обвиняемых до трех лет лишения свободы и запрет на политическую деятельность в течение срока наказания.

В обвинительном акте Кемаль Кылычдароглу признан как потерпевший. Ему было направлено приглашение для дачи показаний, однако он не явился в прокуратуру.