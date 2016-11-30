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    Прокуратура Анкары потребовала пожизненного наказания для 68 боевиков РПК

    По официальной информации, в результате теракта погибли 99, ранены 500 человек

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Прокуратура Анкары представила в суд уголовное дело в отношении 68 человек, представленных в террористической группировке РПК, в связи с терактом, совершенным в феврале этого года на столичной улице Мерсаим.

    Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, в обвинительном акте прокуратуры приводятся также имена главарей группировки в Европе Зубейра Айдара и Рамзи Картала, главаря сирийского крыла - PYD Салиха Муслима, управляющих РПК Джемиля Байыка, Мурата Карайылана и Фехмана Хусейна.

    Согласно обвинительному акту, прокуратура потребовала приговорить их к пожизненному лишению свободы 30 раз.

    Отметим, что они обвиняются в подрыве улицы, по которой проезжали военные машины.

    По официальной информации, в результате теракта погибли 99, ранены 500 человек.

    Как сообщили сотрудники Медицинской палаты Анкары, в результате теракта погибли 106 человек. 

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