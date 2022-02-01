Пройдут учения НАТО-Грузия

В марте этого года пройдут совместные учения "НАТО-Грузия-2022".

В марте этого года пройдут совместные учения "НАТО-Грузия-2022".

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве обороны Грузии.

В учениях под руководством грузинской стороны примут участие более 20 стран-членов НАТО и партнеров.

Во время третьих по счету учений, организованных Объединенным центром обучения и оценки НАТО-Грузия (JTEC), участники с помощью компьютерного моделирования будут развивать навыки, необходимые для планирования операций НАТО.

Первые учения НАТО-Грузия прошли в 2016 году.