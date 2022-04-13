О нас
Аудио новости

Производитель Vanish и Durex объявил о передаче прав на российский бизнес

Производитель Vanish и Durex объявил о передаче прав на российский бизнес Британская компания Reckitt Benckiser (производитель презервативов Durex, пятновыводителей Vanish, средства для стирки Calgon, средства для ухода за кожей Clearasil, обезболивающего "Нурофен", лекарства от боли в горле "Стрепсилс") заявила о начале процес
В регионе
13 апреля 2022 г. 21:20
Производитель Vanish и Durex объявил о передаче прав на российский бизнес

Британская компания Reckitt Benckiser (производитель презервативов Durex, пятновыводителей Vanish, средства для стирки Calgon, средства для ухода за кожей Clearasil, обезболивающего "Нурофен", лекарства от боли в горле "Стрепсилс") заявила о начале процесса передачи прав собственности на свой российский бизнес.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщается в официальном заявлении на сайте компании.

"Компания Reckitt начала процесс, направленный на передачу прав собственности на свой российский бизнес. Он может включать передачу третьей стороне или нашим местным сотрудникам", - говорится в релизе.

Компания подчеркнула, что тесно работает с российскими сотрудниками, чтобы процесс передачи прав прошел упорядоченно. "Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить продолжение работы (российских) коллег в любой новой структуре, и обязуемся выплачивать им ежемесячную заработную плату и пособия до конца 2022 года", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Хулуси Акар о ситуации с закупкой самолетов F-16 у США
Хулуси Акар о ситуации с закупкой самолетов F-16 у США
13 апреля 2022 г. 14:23
Ожидается визит канцлера Германии в Киев
Ожидается визит канцлера Германии в Киев
13 апреля 2022 г. 14:10
Германия согласовала поставки тяжелых вооружений для Украины
Германия согласовала поставки тяжелых вооружений для Украины
13 апреля 2022 г. 13:45
Хулуси Акар: Мы ожидаем позитивных сдвигов в вопросе эвакуации из Мариуполя
Хулуси Акар: Мы ожидаем позитивных сдвигов в вопросе эвакуации из Мариуполя
13 апреля 2022 г. 13:44
Арестович сообщил о деталях успешной спецоперации ВСУ в Мариуполе
Арестович сообщил о деталях успешной спецоперации ВСУ в Мариуполе
13 апреля 2022 г. 13:03
Генштаб Украины: c начала боевых действий уничтожено 739 российских танков
Генштаб Украины: c начала боевых действий уничтожено 739 российских танков
13 апреля 2022 г. 11:31
Более 190 детей погибли в результате военных действий в Украине
Более 190 детей погибли в результате военных действий в Украине
13 апреля 2022 г. 11:17
Председатель парламента Грузии посетит Украину
Председатель парламента Грузии посетит Украину
13 апреля 2022 г. 11:11
В Грузии за сутки коронавирусом заразились 266 человек
В Грузии за сутки коронавирусом заразились 266 человек
13 апреля 2022 г. 11:09
Пашинян: Ереван и Баку должны заключить соглашение о мире в кратчайшие сроки
Пашинян: Ереван и Баку должны заключить соглашение о мире в кратчайшие сроки
13 апреля 2022 г. 11:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi