Производитель Vanish и Durex объявил о передаче прав на российский бизнес

Британская компания Reckitt Benckiser (производитель презервативов Durex, пятновыводителей Vanish, средства для стирки Calgon, средства для ухода за кожей Clearasil, обезболивающего "Нурофен", лекарства от боли в горле "Стрепсилс") заявила о начале процесса передачи прав собственности на свой российский бизнес.
"Компания Reckitt начала процесс, направленный на передачу прав собственности на свой российский бизнес. Он может включать передачу третьей стороне или нашим местным сотрудникам", - говорится в релизе.
Компания подчеркнула, что тесно работает с российскими сотрудниками, чтобы процесс передачи прав прошел упорядоченно. "Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить продолжение работы (российских) коллег в любой новой структуре, и обязуемся выплачивать им ежемесячную заработную плату и пособия до конца 2022 года", - говорится в сообщении.