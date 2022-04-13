Производитель Vanish и Durex объявил о передаче прав на российский бизнес

Британская компания Reckitt Benckiser (производитель презервативов Durex, пятновыводителей Vanish, средства для стирки Calgon, средства для ухода за кожей Clearasil, обезболивающего "Нурофен", лекарства от боли в горле "Стрепсилс") заявила о начале процес

Британская компания Reckitt Benckiser (производитель презервативов Durex, пятновыводителей Vanish, средства для стирки Calgon, средства для ухода за кожей Clearasil, обезболивающего "Нурофен", лекарства от боли в горле "Стрепсилс") заявила о начале процесса передачи прав собственности на свой российский бизнес.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщается в официальном заявлении на сайте компании.

"Компания Reckitt начала процесс, направленный на передачу прав собственности на свой российский бизнес. Он может включать передачу третьей стороне или нашим местным сотрудникам", - говорится в релизе.

Компания подчеркнула, что тесно работает с российскими сотрудниками, чтобы процесс передачи прав прошел упорядоченно. "Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить продолжение работы (российских) коллег в любой новой структуре, и обязуемся выплачивать им ежемесячную заработную плату и пособия до конца 2022 года", - говорится в сообщении.