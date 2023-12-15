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Производитель БПЛА из Германии откроет центр разработок в Украине

Производитель БПЛА из Германии откроет центр разработок в Украине Германская компания - производитель беспилотников Quantum-Systems создает центр исследований и разработок в Украине.
В регионе
15 декабря 2023 г. 11:52
Производитель БПЛА из Германии откроет центр разработок в Украине

Германская компания - производитель беспилотников Quantum-Systems создает центр исследований и разработок в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в комментарии крупнейшему украинскому сообществу разработчиков DOU заявил главный операционный директор компании по Украине Александр Бережной.

"В 2024 году в Украине будут производить запасные части для дронов Vector, а в 2025-м планируется уже полная сборка этих БПЛА. Чтобы реализовать эти планы, мы арендовали помещение площадью несколько тысяч квадратных метров для нашей команды по производству, исследованиям и разработкам. Над этим проектом будут работать ориентировочно 40 специалистов", - отметил Бережной. Весной этого года Quantum-Systems открыла в стране центр по сервису, поддержке, обучению и логистике.

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