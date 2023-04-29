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Производитель Байрактаров анонсировал серийное производство нового беспилотника

Производитель Байрактаров анонсировал серийное производство нового беспилотника Турецкая оборонная компания Baykar намерена начать производство своего нового боевого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в следующем году, и он уже вызывает международный интерес.
В регионе
29 апреля 2023 г. 15:17
Производитель Байрактаров анонсировал серийное производство нового беспилотника

Турецкая оборонная компания Baykar намерена начать производство своего нового боевого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в следующем году, и он уже вызывает международный интерес.

Как передает Report, об этом заявил глава компании Сельчук Байрактар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В последние годы компания Baykar приобрела известность на международном уровне благодаря легкому беспилотнику TB-2, который использовался в Украине, Азербайджане и Северной Африке и имел огромный экспортный успех, в результате чего фирма стала одним из крупнейших турецких экспортеров оборонной продукции.

Беспилотник под названием Kizilelma расширяет ассортимент продукции компании от медленных штурмовых дронов до быстрых и маневренных автономных дронов, которые работают вместе с истребителями.

"Он спроектирован как высокоавтономная боевая машина класса "воздух-воздух", конечно же, под контролем человека", - сказал Байрактар, руководивший разработкой 15-метрового БПЛА с реактивным двигателем.

Baykar планирует начать производство небольшими партиями в следующем году. Kizilelma совершила свой первый полет в декабре и в этом месяце начала летные испытания с другими беспилотниками Baykar. БПЛА готов начать испытательные полеты вместе с пилотируемыми самолетами.

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Версия на английском языке Türkiye’s Baykar plans production of new air combat drone next year

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