Произошла драка между грузинскими депутатами при обсуждении проекта закона об иноагентах

Драка произошла в парламенте Грузии между депутатами Ираклием Кадагишвили и Паатой Манджгаладзе в ходе рассмотрения законопроекта об иноагентах.
Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.
Отметим, что парламент сегодня обсуждает проект закона в третьем чтении.
Перед зданием парламента продолжается акция протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Митингующие требуют отзыва законопроекта.
Участники акции пришли на место с кастрюлями и сковородками. Таким образом они выражают свое недовольство законопроектом.
Возле здания законодательного органа мобилизована полиция.