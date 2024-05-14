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Произошла драка между грузинскими депутатами при обсуждении проекта закона об иноагентах

Произошла драка между грузинскими депутатами при обсуждении проекта закона об иноагентах Драка произошла в парламенте Грузии между депутатами в ходе рассмотрения законопроекта об иноагентах.
В регионе
14 мая 2024 г. 13:13
Произошла драка между грузинскими депутатами при обсуждении проекта закона об иноагентах

Драка произошла в парламенте Грузии между депутатами Ираклием Кадагишвили и Паатой Манджгаладзе в ходе рассмотрения законопроекта об иноагентах.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

Отметим, что парламент сегодня обсуждает проект закона в третьем чтении.

Перед зданием парламента продолжается акция протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Митингующие требуют отзыва законопроекта.

Участники акции пришли на место с кастрюлями и сковородками. Таким образом они выражают свое недовольство законопроектом.

Возле здания законодательного органа мобилизована полиция.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan parlamentində deputatlar arasında dava düşüb

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