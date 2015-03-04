Произошел взрыв на шахте в Донецкой области: есть погибшие и раненые

Баку. 4 марта.REPORT.AZ/ На шахте имени Засядько Донецкой области Украины произошел взрыв газово-метановой смеси, есть погибшие и раненые. Судьба 47 шахтеров остается неизвестной Как сообщает Report со ссылкой на УНН, об этом заявил глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.

Согласно информации "Reuters", на месте взрыва находилось более 30 горняков. По предварительной информации, все они погибли. Спасатели не могут пройти к месту взрыва. Они попытаются устранить образовавшийся в результате взрыва ядовитый газ, а затем спустятся вниз.