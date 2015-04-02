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    В Турции проходит заседание ПАЧЭС

    Они ознакомились с культурой региона

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ В Турции проходит 44-ое заседание Комитета культуры, образования и социальных вопросов Парламентской ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС).

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, на мероприятии принимают участие 12 представителей парламентов стран-членов организации.

    Собрание проходит в районе Фатса провинции Орду Турции. Члены парламентов ознакомились с культурой региона. 

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