В Турции проходит заседание ПАЧЭС

2 апреля, 2015 13:34

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ В Турции проходит 44-ое заседание Комитета культуры, образования и социальных вопросов Парламентской ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС). Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, на мероприятии принимают участие 12 представителей парламентов стран-членов организации. Собрание проходит в районе Фатса провинции Орду Турции. Члены парламентов ознакомились с культурой региона.