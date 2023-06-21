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Проходит очередной раунд переговоров в Астанинском формате по Сирии

Проходит очередной раунд переговоров в Астанинском формате по Сирии Очередной раунд переговоров по Сирии стартовал в Астане.
В регионе
21 июня 2023 г. 12:33
Проходит очередной раунд переговоров в Астанинском формате по Сирии

Очередной раунд переговоров по Сирии стартовал в Астане.

Как передает Report, об этом сообщил МИД Казахстана.

В повестку дня включены вопросы изменения региональной обстановки вокруг Сирии и ситуации "на земле", вопросы борьбы с терроризмом, мер доверия и др.

Во встрече примут участие делегации стран-гарантов – России, Турции и Ирана, а также представители правительства Сирии и сирийской оппозиции.

В качестве наблюдателей выступят представители ООН, Иордании, Ливана и Ирака.

Между тем, старший советник главы МИД Ирана Али Асгар Хаджи, возглавляющий иранскую делегацию на переговорах, сообщил о том, что делегации России, Сирии, Турции и Ирана договорились продолжить работу над дорожной картой по нормализации отношений Анкары и Дамаска.

"Была проведена подготовка к работе, мы провели обмен мнениями по этому вопросу. Естественно, мы не ожидали, что лишь за одно заседание нам удастся выйти на полноценный прогресс, однако важно, что работа началась. Договорились продолжить переговоры", - сказал он.

Дипломат также выразил надежду на дальнейшее продвижение в работе над нормализацией отношений Турции и Сирии.

Отметим, что вчера прошла четырехсторонняя встреча на уровне заместителей министров иностранных дел России, Сирии, Турции и Ирана по поводу нормализации отношений Дамаска и Анкары.

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