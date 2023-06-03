Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в Анкаре в церемонии начала исполнения полномочий президентом Эрдоганом

3 июня в Анкаре прошла церемония начала исполнения президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом своих полномочий.
Как сообщает командированный в Анкару сотрудник
Кроме того, в мероприятии приняли участие главы государств и правительств ряда стран.
В Турции проходит церемония начала исполнения полномочий вновь избранным президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как сообщает командированный в Анкару сотрудник
Кроме того, в мероприятии принимают участие главы государств и правительств ряда стран.
Отметим, что Р.T.Эрдоган сегодня принес присягу в Великом национальном собрании Турции.
Затем он посетил в мавзолее Аныткабир могилу основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.