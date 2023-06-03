Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в Анкаре в церемонии начала исполнения полномочий президентом Эрдоганом

Проходит церемония начала исполнения полномочий президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

3 июня в Анкаре прошла церемония начала исполнения президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом своих полномочий.

Как сообщает командированный в Анкару сотрудник Report , в церемонии приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Кроме того, в мероприятии приняли участие главы государств и правительств ряда стран.

18:22

В Турции проходит церемония начала исполнения полномочий вновь избранным президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает командированный в Анкару сотрудник Report , президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева принимают участие в церемонии.

Кроме того, в мероприятии принимают участие главы государств и правительств ряда стран.

Отметим, что Р.T.Эрдоган сегодня принес присягу в Великом национальном собрании Турции.

Затем он посетил в мавзолее Аныткабир могилу основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.