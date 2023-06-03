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Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в Анкаре в церемонии начала исполнения полномочий президентом Эрдоганом

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в Анкаре в церемонии начала исполнения полномочий президентом Эрдоганом Проходит церемония начала исполнения полномочий президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
В регионе
3 июня 2023 г. 19:35
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в Анкаре в церемонии начала исполнения полномочий президентом Эрдоганом

3 июня в Анкаре прошла церемония начала исполнения президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом своих полномочий.

Как сообщает командированный в Анкару сотрудник Report, в церемонии приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Кроме того, в мероприятии приняли участие главы государств и правительств ряда стран.

18:22

В Турции проходит церемония начала исполнения полномочий вновь избранным президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает командированный в Анкару сотрудник Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева принимают участие в церемонии.

Кроме того, в мероприятии принимают участие главы государств и правительств ряда стран.

Отметим, что Р.T.Эрдоган сегодня принес присягу в Великом национальном собрании Турции.

Затем он посетил в мавзолее Аныткабир могилу основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Ankarada Ərdoğanın səlahiyyətlərinin icrasına başlama mərasimində iştirak ediblər
Версия на английском языке Erdogan's swearing-in ceremony underway in Ankara, Ilham Aliyev, Mehriban Aliyeva attending ceremony

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