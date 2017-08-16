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    Проханов: Мои прадеды - из Азербайджана

    Я в этом году наконец-то выбрался, поехал в Азербайджан и посетил деревню Ивановку, мою родовую вотчину, откуда произошли мои прадеды-молокане

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Мой род - из молокан, проживавших в азербайджанском селе Ивановка.

    Как передает Report, об этом в интервью "Независимой газете" заявил российский общественно-политический деятель, писатель Александр Проханов.

    "Мой род – из молокан. Я в этом году наконец-то выбрался, поехал в Азербайджан и посетил деревню Ивановку, мою родовую вотчину, откуда произошли мои прадеды-молокане. И мой прадед, Тит Алексеевич, будучи молоканином, ушел из этой деревеньки, Ивановки, и стал заниматься ямским промыслом на Военно-Грузинской дороге и, занимаясь им, разбогател. Переехал в Тифлис и купил там себе дом", - рассказал А. Проханов.

    По его словам, благодаря знакомству его прадеда с немецким проповедником в тогдашнем Тифлисе в молоканском движении появился "европейский" элемент - баптизм.

    "Так баптизм утвердился в моей семье достаточно давно. Потом среди моих родственников появился такой персонаж – Иван Степанович Проханов, который решил русифицировать немецкий баптизм. Он решил превратить абсолютно немецкую баптистскую среду в русскую", - добавил он.

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