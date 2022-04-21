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Прогноз Арестовича: Активная фаза боев в Украине продлится до 9 мая

Прогноз Арестовича: Активная фаза боев в Украине продлится до 9 мая Советник главы Офиса президента Алексей Арестович озвучил новый прогноз по срокам боевых действий в Украине.
В регионе
21 апреля 2022 г. 01:39
Прогноз Арестовича: Активная фаза боев в Украине продлится до 9 мая

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович озвучил новый прогноз по срокам боевых действий в Украине.

Как передает Report со ссылкой на 24 канал, он заявил, что активная фаза боев продлится до 9 мая. В случае получения Украиной западного вооружения война закончится в течение следующих месяцев, уточнил он.

"Сценарий вполне может быть такой - до 9 мая они сдохнут, не смогут активно наступать, а может это будет и раньше. А дальше позиционная война и до июля мы будем их понемногу уничтожать на нашей земле", - заявил Арестович.

Он предполагает, что после этого россияне станут "шелковыми", пойдут на переговоры и уйдут по меньшей мере в такое состояние, как было 23 февраля. Главное условие для этого варианта - достаточное количество западного оружия, прежде всего артиллерии.

"Если этого не будет - это будет позиционная "суета", очень длинная и сложная для обеих сторон", - добавил Арестович.

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Версия на азербайджанском языке Arestoviç: "Döyüşlərin aktiv mərhələsi mayın 9-dək davam edəcək"

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