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Профильная комиссия парламента приняла проект о начале процесса вступления Армении в ЕС

Профильная комиссия парламента приняла проект о начале процесса вступления Армении в ЕС Комиссия парламента Армении по вопросам европейской интеграции 24 января дала положительное заключение законопроекту о начале процесса вступления страны в ЕС.
В регионе
24 января 2025 г. 16:10
Профильная комиссия парламента приняла проект о начале процесса вступления Армении в ЕС

Комиссия парламента Армении по вопросам европейской интеграции 24 января дала положительное заключение законопроекту о начале процесса вступления страны в ЕС.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Члены оппозиционной фракции "Армения" отказались участвовать в голосовании. Проект будет включен в повестку предстоящего четырехдневного заседания Народного собрания Армении.

В ходе обсуждений замглавы МИД Паруйр Ованнисян заявил о том, что Армения и Евросоюз проводят переговоры по подписанию новой повестки сотрудничества.

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Версия на английском языке Armenian parliament committee greenlights EU membership initiative
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