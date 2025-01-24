Профильная комиссия парламента приняла проект о начале процесса вступления Армении в ЕС

Комиссия парламента Армении по вопросам европейской интеграции 24 января дала положительное заключение законопроекту о начале процесса вступления страны в ЕС.

Комиссия парламента Армении по вопросам европейской интеграции 24 января дала положительное заключение законопроекту о начале процесса вступления страны в ЕС.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Члены оппозиционной фракции "Армения" отказались участвовать в голосовании. Проект будет включен в повестку предстоящего четырехдневного заседания Народного собрания Армении.

В ходе обсуждений замглавы МИД Паруйр Ованнисян заявил о том, что Армения и Евросоюз проводят переговоры по подписанию новой повестки сотрудничества.