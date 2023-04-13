Профессор: Турция стала сильнейшим государством в регионе благодаря успешной дипломатии

Турция стала сильнейшим государством в регионе благодаря своей успешной дипломатии, деятельности в области авиации, сухопутных и Военно-морских сил.

Турция стала сильнейшим государством в регионе благодаря своей успешной дипломатии, деятельности в области авиации, сухопутных и Военно-морских сил.

Об этом анкаринскому бюро Report сказал член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции, профессор Университета Едитепе, специалист в области авиации Месут Хаккы Чашын, оценивая деятельность Турции в последние годы.

Он отметил, что за всеми успехами страны стоит твердая воля сильного лидера:

"Роль главы государства в развитии Турции, которая отмечает свое 100-летие как сильное государство, неоспорима. Уроки, извлеченные Турцией из войн в Ираке, Ливии, Сирии и российско-украинской войны, побудили страну к развитию оборонной промышленности. В прошлом году Турция стала первой в мире страной, продавшей беспилотные летательные аппараты (БПЛА) 28 странам. В ближайшем будущем на вооружение поступят отечественные военные самолеты. Благодаря этому наша страна избавится от зависимости от США. Недавно в небо был запущен наш первый спутник наблюдения, а на воду спущен наш первый десантный корабль "TCG Anadolu".

Профессор добавил, что помимо создания инфраструктуры, открытия новых портов, аэропортов и заводов, были модернизированы железные дороги и начали курсировать новые скоростные поезда: "Роль сильного лидера Эрдогана во всем этом неоспорима. Турция проводит активную и независимую внешнюю политику на международной арене".

По словам Чашына, Турция придерживалась в отношениях с мировыми державами политики баланса и установила связи с США, Россией и Китаем в основном в направлении развития торговли.