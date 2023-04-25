Профессор: Турция стала одним из мировых лидеров в области оборонной промышленности

Нынешнее турецкое правительство за 21 год реализовало задачи, которые обычно занимают столетия. На выборах 14 мая победа будет за нынешней властью.

Нынешнее турецкое правительство за 21 год реализовало задачи, которые обычно занимают столетия. На выборах 14 мая победа будет за нынешней властью.

Такое мнение турецкому бюро Report высказал преподаватель Технического университета Йылдыз, профессор, экономист Джемаль Зехир.

Оценивая деятельность правящей Партии справедливости и развития в 2002-2023 годах, профессор сказал, что в первые 10 лет своей деятельности нынешняя власть сумела добиться снижения инфляции до однозначного уровня: "Были проведены реформы в сфере банковского сектора, социального обеспечения и здравоохранения".

Джемаль Зехир заявил, что после мирового финансового кризиса 2008 года власти вывели экономику Турции из кризиса и сделали ее более сильной.

По мнению профессора, Турция восстановила оборонную промышленность и стала одним из мировых лидеров в области оборонной промышленности.