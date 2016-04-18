​Профессор Грузинского технического университета начал сухую голодовку

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Один из профессоров Грузинского технического университета Заал Микадзе начал акцию сухой голодовки, сообщает Report cо ссылкой на грузинские СМИ.

По словам профессора Пирана Кобиашвили, начало Заалом Микадзе сухой голодовки связано с заявлением ректора университета Арчила Прангишвили о том, что профессора принимают пищу тайком.

По заявлению Пирана Кобиашвили, они требуют отставки ректора вуза, а также администрации университета, упразднения Академического совета и новых выборов ректора.

"Наше главное требование - это отставка ректора, канцлера и Академического совета. Нельзя, чтобы ректор университета избирался на третий срок. Плюс к этому, уровень обучения в университете очень упал, и уплаченные студентами суммы не соответствуют качеству, предлагаемому им университетом", - заявил Пиран Кобиашвили.

На данный момент в вузе голодают пять профессоров, к сухой голодовке пока прибег только один преподаватель.