Проект изменений в Конституцию Грузии планируется утвердить осенью

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Законопроект о внесении изменений в действующую Конституцию Грузии окончательно будет утвержден на осенней сессии парламента, предположительно в октябре текущего года.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

По его словам, до 9 июня конституционный законопроект рассмотрят парламентские комитеты, после чего его в первом чтении вынесут на пленарное заседание.

Ираклий Кобахидзе ожидает, что в июне парламент успеет принять законопроект в двух чтениях, для чего потребуется созыв внеочередных заседаний. Третье чтение законопроекта намечено на осеннюю сессию парламента.

По словам председателя парламента, первоначально планировалось утвердить конституционный законопроект в первом чтении 12 июня, но дату внеочередного заседания перенесли на более поздний срок, так как 16 июня должно состояться пленарное заседание Венецианской комиссии.

Парламентские комитеты уже приступили к рассмотрению конституционного законопроекта, и первым его обсудил комитет региональной политики и самоуправления.

"Состоялась очень конструктивная встреча. Мы детально обсудили все изменения и на основании консенсуса сформировали ту редакцию, которая касается территориального устройства и местного самоуправления. Хотелось бы, чтобы и в дальнейшем обсуждения продолжились в таком же конструктивном режиме", - заявил после заседания комитета спикер.