Проект "Дорога памяти" увековечит память о всех участниках ВОВ

В рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации реализует международный проект "Дорога памяти".

Как сообщает Report, проект предусматривает размещение в военно-мемориальном комплексе Вооруженных сил России информации о всех гражданах Советского Союза, принимавших участие в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Он объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов всех, кто самоотверженно сражался и трудился в годы Великой Отечественной войны, отстаивая родную землю от фашистских полчищ.

Разместить информацию о своих родственниках (фронтовиках, партизанах, участниках движения сопротивления, погибших, пропавших без вести, вернувшихся живыми домой) может любой желающий на сайте www.doroga.mil.ru.