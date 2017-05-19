 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В девяти регионах России выявлена зараженная птичьим гриппом продукция

    Обнаруженная продукция подлежит утилизации© HalalRT

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Россельхознадзор выявил в девяти российских регионах зараженную птичьим гриппом продукцию крупнейшего производителя индейки "Евродон", сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    "По результатам исследований в 9 субъектах России получены положительные результаты на грипп птиц: в Кировской, Московской, Ростовской, Воронежской областях, Республиках Удмуртия, Татарстан, Башкортостан, Краснодарском и Приморском крае. Обнаруженная продукция подлежит утилизации", - заявили в Россельхознадзоре.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi