В девяти регионах России выявлена зараженная птичьим гриппом продукция

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Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Россельхознадзор выявил в девяти российских регионах зараженную птичьим гриппом продукцию крупнейшего производителя индейки "Евродон", сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

"По результатам исследований в 9 субъектах России получены положительные результаты на грипп птиц: в Кировской, Московской, Ростовской, Воронежской областях, Республиках Удмуртия, Татарстан, Башкортостан, Краснодарском и Приморском крае. Обнаруженная продукция подлежит утилизации", - заявили в Россельхознадзоре.