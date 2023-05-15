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Продовольственная программа ООН выступила за продлении зерновой инициативы

Продовольственная программа ООН выступила за продлении зерновой инициативы Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН считает "жизненно важным" продление черноморской зерновой инициативы для борьбы с продовольственным кризисом.
В регионе
15 мая 2023 г. 13:33
Продовольственная программа ООН выступила за продлении зерновой инициативы

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН считает "жизненно важным" продление черноморской зерновой инициативы для борьбы с продовольственным кризисом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении организации.

"ВПП доставила около 600 тыс. тонн украинского зерна нуждающимся в нем семьям по всему миру. Глобальные цены до сих пор находятся на самом высоком уровне за последние 10 лет. Черноморская зерновая инициатива жизненно необходима для обеспечения зон, наиболее затронутых продовольственным кризисом", - сказано в сообщении.

Согласно последней сводке ВПП, 20 зафрахтованных организацией судов перевезли в рамках зерновой инициативы 595 тыс. тонн зерна, из которых 42% были направлены в Эфиопию, 24% - в Йемен, 21% - в Афганистан, 9% - в Сомали и 4% - в Кению.

Как утверждают эксперты организации, цена на зерно на мировом рынке сильно зависит от уровня экспорта Украины. "Продолжение экспорта продовольствия с Украины имеет первостепенное значение для ВПП, поскольку зерно составляет большую часть традиционной продовольственной корзины во всем мире - без него ожидаются серьезные проблемы с поставками в странах, столкнувшихся с острой нехваткой продовольствия", - говорится в краткой оценке ВПП. Там также указывается, что в контексте "неясности продления зерновой инициативы" ВПП продолжает изучать альтернативные коридоры через Дунай в рамках планирования на случай непредвиденных обстоятельств.

В частности, ВПП напоминает, что в марте 2023 года, перед последним продлением сроков соглашения, ВПП отправила 30 тыс. тонн украинской пшеницы через Констанцу в Румынии для оценки пропускной способности и сроков этого альтернативного коридора.

Отметим, что с момента подписания пакета документов по поставкам зерновых (22 июля 2022 года) было вывезено 29 млн тонн.

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