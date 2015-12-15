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    Продлен срок размещения систем "Патриот" в Турции

    Системы противовоздушной обороны Патриот останутся в Турции до 25 января 2017 года

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Системы противовоздушной обороны "Патриот", принадлежащие Испании, останутся в Турции до 25 января 2017 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. 

    Согласно информации, на основании обращения официальной Анкары в альянс продлен срок размещения систем "Патриот" на территории Турции.

    Отметим, что системы "Патриот" были установлены в феврале 2013 года в турецких провинциях Газиантеп, Шанлыурфа и Адана.

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