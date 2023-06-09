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Продлен срок ареста азербайджанского солдата, находящегося в армянском плену

Продлен срок ареста азербайджанского солдата, находящегося в армянском плену Армянский суд продлил на три месяца срок ареста азербайджанского военнослужащего Гусейна Ахундова, который заблудился ввиду неблагоприятных погодных условий в направлении Шахбузского района Нахчыванской АР и был взят в плен на территории Армении.
В регионе
9 июня 2023 г. 23:56
Продлен срок ареста азербайджанского солдата, находящегося в армянском плену

Армянский суд продлил на три месяца срок ареста азербайджанского военнослужащего Гусейна Ахундова, который заблудился ввиду неблагоприятных погодных условий в направлении Шахбузского района Нахчыванской АР и был взят в плен на территории Армении.

Об этом Report сообщает со ссылкой на "Sputnik Армения".

Основная часть судебного заседания прошла в закрытом режиме, участие журналистов было ограничено.

Минобороны Азербайджана 10 апреля заявило, что военнослужащие азербайджанской армии Агшин Бабиров (2004 г.р.) и Гусейн Ахундов (2003 г.р.) пропали из-за ограниченной видимости в неблагоприятных погодных условиях на территории Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики на границе с Арменией.

Позже, 13 апреля армянская сторона признала, что азербайджанские военные находятся у них. Также были опубликованы фото и видеоматериалы жестокого обращения с одним из них.

Кроме того, один из азербайджанских военнослужащих, оказавшийся в плену у армянской стороны, был приговорен судом к 11,5 годам тюрьмы.

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