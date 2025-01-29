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Продлен арест экс-главе "вооруженных сил" бывшего сепаратистского режима в Карабахе 

Продлен арест экс-главе "вооруженных сил" бывшего сепаратистского режима в Карабахе  Суд в Ереване вновь продлил срок содержания под стражей "главе Вооруженных сил" бывшего сепаратистского режима в Карабахе Микаэла Арзуманяна.
В регионе
29 января 2025 г. 14:12
Продлен арест экс-главе вооруженных сил бывшего сепаратистского режима в Карабахе 

Суд в Ереване вновь продлил срок содержания под стражей экс-главе "вооруженных сил" бывшего сепаратистского режима в Карабахе Микаэла Арзуманяна.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Высшем судебном совете Армении.

Отмечается, что его арест продлили на три месяца.

Он находится под арестом с августа 2022 года, уголовное дело передано в суд еще в 2023 году. За этот период часть свидетелей уже допросили.

Арзуманяна обвиняют в сдаче стратегически важной высоты в Карабахе, а также в халатности во время 44-дневной войны, завершившейся победой Азербайджана и полным восстановлением территориальной целостности страны.

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Версия на английском языке Court in Yerevan extends detention of former 'armed forces' chief of ex-separatist regime in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Qarabağdakı keçmiş separatçı rejimin "silahlı qüvvələr"inin sabiq rəhbərinin həbsi uzadılıb

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