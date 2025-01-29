Продлен арест экс-главе "вооруженных сил" бывшего сепаратистского режима в Карабахе

Суд в Ереване вновь продлил срок содержания под стражей "главе Вооруженных сил" бывшего сепаратистского режима в Карабахе Микаэла Арзуманяна.

Суд в Ереване вновь продлил срок содержания под стражей экс-главе "вооруженных сил" бывшего сепаратистского режима в Карабахе Микаэла Арзуманяна.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Высшем судебном совете Армении.

Отмечается, что его арест продлили на три месяца.

Он находится под арестом с августа 2022 года, уголовное дело передано в суд еще в 2023 году. За этот период часть свидетелей уже допросили.

Арзуманяна обвиняют в сдаче стратегически важной высоты в Карабахе, а также в халатности во время 44-дневной войны, завершившейся победой Азербайджана и полным восстановлением территориальной целостности страны.